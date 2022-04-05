Не знаю, де беру сили, сім'я надихає 10 хвилин на день і віра, що ми їх розірвемо, – Зеленський

Зеленський зізнається, що не знає, звідки бере сили. Із сім'єю він бачиться 10 хвилин на день. Його надихає гнів і віра, що ми розірвемо окупантів.

Президент додає, що він просто живе за графіком і не переймається своїми емоціями. Про це він розповів під час інтерв'ю 5 квітня, повідомляє 24 канал.

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Я не можу вам відповісти, напевно. Перший раз так, щоб ви мене впіймали в нормальному сенсі слова. В мене немає відповіді… Я просто живу. Просинаюсь рано і починаю жити і працювати, а потім вночі лягаю спати,

– каже Зеленський.

Сім'я надихає його десь 5 хвилин зранку і 5 хвилин увечері. Гнів – надихає, ненависть – надихає.

"Кажуть, що не можна, щоб у людини було таке відчуття, особливо віруючі люди. Нехай пробачать, я живу цим. Ну і велика віра в перемогу. Велика віра, що ми їх розірвемо", – наголошує президент.

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