Не знаю, який нині день тижня, – бізнесмен Оністрат закликав працювати для перемоги

В умовах війни Росії проти України усі громадяни повинні максимально долучитися до боротьби з ворогом. Треба налаштуватися, що попереду ще може чекати достатньо довгий і клопіткий шлях.

Про це заявив ексбанкір та бізнесмен Андрій Оністрат в ефірі 24 каналу. Згуртованість та допомога усіма можливими способами є єдиним шляхом до перемоги.

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"Треба працювати кожний день і бути 24/7 зайнятим. Я не знаю, який сьогодні день тижня. Не треба чекати", – зазначив бізнесмен.

Як розповів Оністрат, якщо немає можливості тримати у руках зброю, то варто допомагати українським військовим та людям, які потрапили у біду, іншими способами.

Є величезна кількість людей під руїнами, яких треба доставити кудись у безпечне місце. Роботи дуже багато,

– додав ексбанкір.

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