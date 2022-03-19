Не зовсім "денацифікація", – радник глави МВС назвав основну ціль Путіна в Україні

Одним з найважливіших завдань Володимира Путіна в Україні є не зовсім "денацифікація", про яку він так багато говорить. Основна ціль Росії зараз – це знищення української інфраструктури.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу. Такі наміри підтверджують бої за "Азовсталь" та фактичне знищення птахофабрики під Чорнобаївкою, яка є однією з найбільших у Європі.

До теми Путін хоче не демілітаризувати, а деіндустріалізувати Україну: окупанти знищують Азовсталь

За словами Денисенка, про бажання Росії деіндустріалізувати Україну свідчить також знищення окупантами сільськогосподарської техніки й зупинка фактично усього виробництва, яке є на тимчасово окупованих територіях.

Основна ціль Путіна у цій війні – це не стільки "денацифікація", про яку він так багато говорить, скільки деіндустріалізація,

– наголосив радник міністра.

Денисенко назвав основну ціль Путіна під час війни в Україні: дивіться відео