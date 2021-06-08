Не зупинився, де просили: під Рівним пасажир побив водія маршрутки

До Рівненської центральної міської лікарні ввечері 7 червня доставили 56-річного чоловіка. Виявилось, що це був водій маршрутки, якого побив пасажир.

За попередньою інформацією, 26-річний житель села Велика Омеляна, біля магазину в селі Вересневе вдарив водія маршрутки № 47.

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Чому пасажир розлютився

З'ясували, що матір парубка вранці 7 червня поверталася додому. Вона попросила водія зупинитись у невстановленому місці, щоб скоротити відстань.

Водій відмовив жінці. Та розповіла про інцидент сину.

Як трапилась бійка

Ввечері 26-річний чоловік був на кінцевій зупинці біля місцевого магазину села Вересневе. Він помітив там водія та запитав, чому відмовив його матері. Стверджують, що водій нецензурно висловився на адресу молодика. Відтак хлопець розізлився, вдарив його кулаком по обличчю. Той впав на асфальт та втратив свідомість.

Постраждалого забрали в лікарню

Потерпілого госпіталізували до реанімації. Медики діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму та перелом основи черепа.

Правоохоронці відкрили справу. Хлопцю загрожує до 2 років обмеження волі. До речі, раніше нападник не потрапляв у поле зору поліцейських.