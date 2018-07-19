Не дайте їй загинути як Діані: брат Меган Маркл звернувся до королеви Єлизавети II

Старший брат герцогині Кембриджської Томас Маркл-молодший написав листа королеві Великобританії Єлизаветі II з закликом не допустити повторення такої ж трагедії, як це сталося з загиблою принцесою Діаною.

Про це повідомляє Radar Online. Мовиться, що тривоги Томаса Маркла-молодшого небезпідставні. Видання згадує, як принцеса Діана також свого часу відмовилася коритися королівським правилам.

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Меган – ще одна бомба вповільненої дії, котра чхати хотіла на королівський протокол. Ми боїмося, що це закінчиться розбитим серцем та нещастям – подібне до того, як це сталося з Діаною,

– йдеться у джерелі.

Брат Меган Маркл зізнався, що колись дружина принца Гаррі мріяла стати принцесою, як Діана.

"Сумно буде бачити, як мрія Мег розіб'ється, якщо вона зазнає невдачі на своїй новій посаді та зникне з королівської сім'ї", – додав він.

Нагадаємо, напередодні зведена сестра Меган Саманта Маркл накинулася на герцогиню з образами. Вона заявила, що через поведінку Меган Маркл вмирає їхній батько Томас і це її провина.