"Не дочекаєтеся": Мухарський написав про життя в еміграції

Скандальний актор та шоумен Антін Мухарський, який залишив Україну і намагається отримати політичний притулок в Європі, розповів про своє життя в еміграції.

Співак, який нещодавно емігрував з України, заявив, що затяжний скандал через аліменти на спільних зі Сніжаною Єгоровою дітей наводить його на суїцидальні думки, але його недруги цього не дочекаються. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, причиною таких думок, стало те, що його сім'я є зруйнованою, йому не дають бачити дітей, створюють штучні борги, відбирають майно, а в ЗМІ його цькують. Також він запевнив, що впорається зі всіма труднощами. У своєму пості Антін зауважив, що живе в Європі за шість євро на день та їсть гречку.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Мухарський роздягнувся догола й повісив труси на двері Оболонського суду, на знак протесту за пришвидшення розгляду його справи.