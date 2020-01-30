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      Не лише Ткаченко:"Слуга народу" розглядає ще одного кандидата на вибори мера Києва

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      Вибори мера Києва: "Слуга народу" розглядає кандидата, який не завадить перемогти Кличку / Соцмережі

      Пропрезидентська партія "Слуга народу" розглядає кілька кандидатур на посаду мера Києва. Зокрема, участь у виборах може взяти людина, що сприятиме перемозі чинного столичного міського голови Віталія Кличка.

      Про це мовиться у матеріалі "Української правди". За словами журналістів, передусім на посаду меру Києва "Слуга народу" готує кандидатуру колишнього гендиректора "1+1 медіа" Олександра Ткаченка. Він, зокрема, за деякими даними, не полишає ідею спробувати себе в боротьбі за Київ.

      Радимо ознайомитися! Битва за Київ: що можуть показати вибори?

      "Призначення в КМДА – це рішення президента, Ткаченко на це не може вплинути. А щодо виборів мера, то він цього не афішує, але від ідеї балотуватись не відмовляється", – зазначив один із близьких до Ткаченка депутатів від "Слуги народу".

      Щоправда, як повідомляють джерела видання, у влади є інший варіант – висунути проти Кличка яскравого кандидата від "Слуги народу", який запам'ятається виборцю. Водночас він не має завадити чинному меру переобратись. І це може стати майданчиком для спільної роботи в майбутній Київраді.

      На таку роль пропонують чинного нардепа від президентської політсили та ресторатора Миколу Тищенка. Він є, між іншим, кумом помічника президента Андрія Єрмака.

      До теми! Вибори мера Києва: хто основний кандидат від "Слуги народу"

      Згідно з результатами опитування, яке проводили в жовтні, на виборах мера кияни найбільше голосів віддали б за Віталія Кличка – 36,6%. На другому місці опинився Олександра Ткаченко (18%), а на третьому – Андрій Пальчевський (12,6%). Так вважають ті виборці, хто вже визначився зі своїм вибором.

      Вибори мера Києва
      Кого кияни хочуть бачити мером / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Києва Новини України Новини політики Слуга народу Олександр Ткаченко Микола Тищенко
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