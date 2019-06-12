Не підтримую тролінг, – Зеленський про ще одну петицію щодо відставки

Володимир Зеленський не підтримав електронне звернення громадян за те, щоб скасувати петицію про свою відставку. Водночас петицію із закликом відставки назвав "тролінгом".

Президент не має права скасувати петицію, а може її лише підтримати чи ні, це зазначив очільник держави на своєму сайті.

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"Отже, повідомляю авторів, підписантів звернення та всіх зацікавлених громадян, що я не підтримую електронну петицію № 22/053988-еп щодо скасування електронної петиції № 22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського", – відповів глава держави.

Водночас петицію про свою відставку він назвав "тролінговою".

Сьогодні ніхто не обмежений в праві ініціювати електронні петиції до влади, навіть певною мірою тролінгові, як-от згадана петиція про мою відставку, бо це один з механізмів демократії,

– наголосив президент.

Зазначимо, Володимир Зеленський вже коментував петицію про свою відставку. Тоді він наголосив, що не може знехтувати волею 73% виборців.

Чому петиції дві?Насправді їх більше. Петиція за відставку Володимира Зеленського з'явилася 28 травня і лише за кілька днів набрала необхідну кількість голосів. За словами автора Максима Безрука, голосування за новообраного президента було протестним, а він насправді немає підтримки 73% виборців. Згодом з’явились петиції, які закликають скасувати петицію про відставку президента – навіть 12. Одна з них набрала понад 25 тисяч необхідних голосів.