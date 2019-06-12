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      Не підтримую тролінг, – Зеленський про ще одну петицію щодо відставки

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      Зеленський відповів на ще одну петицію щодо своєї відставки
      Зеленський відповів на ще одну петицію щодо своєї відставки / 24 канал

      Володимир Зеленський не підтримав електронне звернення громадян за те, щоб скасувати петицію про свою відставку. Водночас петицію із закликом відставки назвав "тролінгом".

      Президент не має права скасувати петицію, а може її лише підтримати чи ні, це зазначив очільник держави на своєму сайті.

      Читайте також: Ще одна гучна петиція з’явилася на сайті президента: українці вимагають звільнити Кучму

      "Отже, повідомляю авторів, підписантів звернення та всіх зацікавлених громадян, що я не підтримую електронну петицію № 22/053988-еп щодо скасування електронної петиції № 22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського", – відповів глава держави.

      Водночас петицію про свою відставку він назвав "тролінговою".

      Сьогодні ніхто не обмежений в праві ініціювати електронні петиції до влади, навіть певною мірою тролінгові, як-от згадана петиція про мою відставку, бо це один з механізмів демократії, 
      – наголосив президент.

      Зазначимо, Володимир Зеленський вже коментував петицію про свою відставку. Тоді він наголосив, що не може знехтувати волею 73% виборців.

      Чому петиції дві?Насправді їх більше. Петиція за відставку Володимира Зеленського з'явилася 28 травня і лише за кілька днів набрала необхідну кількість голосів. За словами автора Максима Безрука, голосування за новообраного президента було протестним, а він насправді немає підтримки 73% виборців. Згодом з’явились петиції, які закликають скасувати петицію про відставку президента – навіть 12. Одна з них набрала понад 25 тисяч необхідних голосів.

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський Президент України
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