"Не розгубився": у Києві понятий під час обшуку вкрав 20 тисяч гривень

Відеозйомка обшуку в Києві зафіксувала, як понятий під час слідчих дій 21 грудня вкрав з квартири підозрюваного 20 тисяч гривень і згодом опинився за ґратами.

Про це розповів перший заступник начальника поліції В'ячеслав Аброськін у Facebook.

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"Вимога обов’язкової звуко- та відеофіксації обшуку (закон "Маски-шоу стоп") в дії. Цікавий випадок стався вчора. Під час проведення одного з понад 80 обшуків у Києві був запрошений понятим місцевий житель. Він "не розгубився": під час обшуку в квартирі викрав 20 тисяч гривень", – повідомив правоохоронець.

За словами Аброськіна, після цього обшукуваний заявив про зникнення грошей, поліція передивилася відеозйомку обшуку, яка проводилася під час слідчих дій, і затримала злодія.

Підсумок – ще зранку він був понятим, а ввечері опинився вже за ґратами у слідчому ізоляторі,

– зазначив поліцейський чиновник.

Заступник голови Нацполіції розповів, що 21 грудня в Києві, Київській та Житомирській областях проводилися обшуки та затримання членів організованої злочинної організації, діяльність яких поширювалася на всю територію України.

"Злочинці-шахраї заробляли мільйони гривень, продаючи нашим громадян так звані лікарські препарати від усіх хвороб на основі "космічних матеріалів-добавок". Важкохворі люди в надії вилікуватися купляли ці "ліки" вартістю від 1000 до 5000 доларів США", – сказав він.