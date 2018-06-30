"Не слухайте Вікторію": учасниця Spice Girls підтвердила возз'єднання гурту

Одна з учасниць групи Spice Girls Мелані Браун (Mel B) заявила, що група знову збереться разом для виступу.

Про це вона розповіла в ефірі телешоу Today Show.

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Напередодні інша учасниця колективу Вікторія Бекхем заперечила чутки про концертний тур і наголосила, що не поїде в турне.

Однак Mel B продовжує стверджувати, що група виступить у повному складі.

Я єдина, хто продовжує говорити, що ми будемо виступати. Не слухайте Вікторію, вона завжди каже, що ніякого возз'єднання ніколи не буде, вона завжди це робить. Вікторіє, припини так говорити!

– зазначила вона.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 2 Лют 2018 р. о 8:27 PST

Хто такі Spice Girls?Британська жіноча поп-група Spice Girls була створена 1994 року за участю Мелані Браун, Вікторії Адамс (Бекхем), Еммі Бантон, Мелані Чісхолм і Джері Холлівелл. У 2001 році кожна зі співачок запустила власний сольний проект, і колектив розпався.