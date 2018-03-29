Не Трампом єдиним: з Кім Чен Ином хочуть зустрічі все нові світові лідери
У Японії звернулись до Північної Кореї з пропозицію провести між державами зустріч на найвищому рівні.
Через Асоціацію північнокорейських громадян Японії офіційний Токіо скерував Пхеньяну пропозицію про проведення двостороннього саміту, пишуть японські ЗМІ.
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За даними японського видання Asahi, така зустріч лідерів двох країн могла б відбутися в червні 2018 року.
Водночас у Північній Кореї на нараді керівництва Трудової партії Кореї обговорювалося питання про проведення зустрічей на вищому рівні з Південною Кореєю, США, Японією і Росією – саме ці країни є учасниками шестисторонніх переговорів з денуклеаризації Корейського півострова.
Нагадаємо, напередодні лідер КНДР Кім Чен Ин вперше на посаді відправився у закордонний візит. Він поїхав до Китаю, де зустрівся головою КНР Сі Цзіньпіном.
Раніше з’явилась інформація, що корейський лідер може зустрітись з президентом США Дональдом Трампом. Така історична зустріч може відбутись у Швеції.
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