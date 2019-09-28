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      Не вірю в їхню перспективу, – журналіст про переговори з Росією

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      Не вірю в їхню перспективу, – журналіст про переговори з Росією
      / Колаж 24 каналу

      Нова влада почала каденцію з того, що заявили про плани повернутися за стіл переговорів з Росією. Через це в активної частини суспільства виникли підозри.

      Журналіст Павло Казарін в своєму відеоблозі "Грані правди" сказав, що ці підозри складно назвати необґрунтованими. Тому що переговори передбачають обмін. Кожна сторона повинна дати інший те, що вона хоче.

      Зверніть увагу: Путін ніколи не віддасть Крим, поки буде при владі, – Сенцов

      За його словами, можна наводити багато варіантів, що може запропонувати Україна Росії. Однак вони всі не мають сенсу.

      Особливість в тому, що Києву нічого запропонувати Москві,
      – наголосив Казарін. 

      Він пояснив: "Якщо Україна наполягає на своїй формулі миру на Донбасі – то Москві немає сенсу на ці пропозиції погоджуватися. Як мінімум, до тих пір, поки від цього миру не буде залежати стійкість російського режиму".

      А тому я не вірю в перспективу подібних переговорів. Те, що ми спостерігаємо – це битва взаємовиключних сценаріїв. Перемога Києва означатиме програш Москви. І навпаки,
      – додав журналіст.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди":

       

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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