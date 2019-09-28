Не вірю в їхню перспективу, – журналіст про переговори з Росією
Нова влада почала каденцію з того, що заявили про плани повернутися за стіл переговорів з Росією. Через це в активної частини суспільства виникли підозри.
Журналіст Павло Казарін в своєму відеоблозі "Грані правди" сказав, що ці підозри складно назвати необґрунтованими. Тому що переговори передбачають обмін. Кожна сторона повинна дати інший те, що вона хоче.
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За його словами, можна наводити багато варіантів, що може запропонувати Україна Росії. Однак вони всі не мають сенсу.
Особливість в тому, що Києву нічого запропонувати Москві,
– наголосив Казарін.
Він пояснив: "Якщо Україна наполягає на своїй формулі миру на Донбасі – то Москві немає сенсу на ці пропозиції погоджуватися. Як мінімум, до тих пір, поки від цього миру не буде залежати стійкість російського режиму".
А тому я не вірю в перспективу подібних переговорів. Те, що ми спостерігаємо – це битва взаємовиключних сценаріїв. Перемога Києва означатиме програш Москви. І навпаки,
– додав журналіст.
Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди":