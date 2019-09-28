Не вірю в їхню перспективу, – журналіст про переговори з Росією

Нова влада почала каденцію з того, що заявили про плани повернутися за стіл переговорів з Росією. Через це в активної частини суспільства виникли підозри.

Журналіст Павло Казарін в своєму відеоблозі "Грані правди" сказав, що ці підозри складно назвати необґрунтованими. Тому що переговори передбачають обмін. Кожна сторона повинна дати інший те, що вона хоче.

Зверніть увагу: Путін ніколи не віддасть Крим, поки буде при владі, – Сенцов

За його словами, можна наводити багато варіантів, що може запропонувати Україна Росії. Однак вони всі не мають сенсу.

Особливість в тому, що Києву нічого запропонувати Москві,

– наголосив Казарін.

Він пояснив: "Якщо Україна наполягає на своїй формулі миру на Донбасі – то Москві немає сенсу на ці пропозиції погоджуватися. Як мінімум, до тих пір, поки від цього миру не буде залежати стійкість російського режиму".

А тому я не вірю в перспективу подібних переговорів. Те, що ми спостерігаємо – це битва взаємовиключних сценаріїв. Перемога Києва означатиме програш Москви. І навпаки,

– додав журналіст.

Дивіться повний випуск відеоблогу "Грані правди":