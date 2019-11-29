Не всі суди європейських країн поспішають стягувати гроші з "Газпрому", – Вітренко

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив про різну готовність судів європейських країн розглядати справи про примусове стягнення з російського "Газпрому" 3 мільярдів доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Юрій Вітренко в ефірі "Радіо НВ" погодився, що це пов'язано з політичною кон'юнктурою.

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За його словами, подібні проблеми виникають у Польщі, Молдові та Німеччині.

У той же час він зазначив, що при виборі юрисдикцій у справах про стягнення для "Нафтогазу" важливий "не процес, а результат".

Ми бачимо, що в деяких країнах це легше робити, а в деяких країнах складніше. У Німеччині ті активи, які є, вони не такі привабливі для нас,

– пояснив виконавчий директор НАК.

Він нагадав, що "Нафтогаз" уже домігся арешту майна "Газпрому" у багатьох країнах. За його словами, 4 грудня в Амстердамі буде ключове засідання, яке повинно бути останнім щодо примусового стягнення у Нідерландах.

Там ми заарештували активи на суму понад 5,2 мільярда доларів. Цих активів досить, щоб повністю стягнути борг" Газпрому,

– нагадав Вітренко.

Вітренко підкреслив, що мова йде про вже виграний арбітраж, однак з ініціативи "Газпрому" розпочато новий арбітраж, де сума зустрічних позовних вимог "Нафтогазу" перевищує 12 мільярдів доларів.

Що відомо про борг "Газпрому" перед "Нафтогазом":

22 грудня 2017 року "Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" у справі про постачання газу. Також "Нафтогаз" домігся зменшення майбутніх обов'язкових річних обсягів газу у понад 10 разів відповідно до його фактичних потреб в імпорті газу.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" до "Газпрому" за позовом на транзит газу на суму 4,673 мільярда доларів.

Тож за результатами двох арбітражів між компаніями – на поставку і транзит газу – "Газпром" повинен доплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів. Зауважимо, що через пеню сума боргу "Газпрому" вже перевищила 2,7 мільярда доларів, але компанія надалі відмовляється повертати Україні гроші.

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27 листопада 2019 року "Газпром" програв слухання в апеляційному суді на рішення Стокгольмського арбітражу. Відтак, суд зобов’язав "Газпром" виплатити 1,02 мільйона євро судових витрат.