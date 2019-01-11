Не "за", а радше "проти": політолог пояснив, як українці голосують на виборах

Напередодні президентських та парламентських виборів політики все частіше "годують" наївних українців обіцянками. Проте, як відомо, політична пам'ять коротка. Проте багато людей голосують навіть не за обіцянку, а проти якогось конкретного кандидата.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний експерт Олександр Солонтай.

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На його думку, навіть сам виборець не може до кінця собі пояснити сому він голосує за ту чи іншу людину.

Якщо спробувати розговорити виборця на раціональному рівні, спитавши за кого він буде голосувати, то він переходить в дуже нервовий стан. З одного боку наші громадяни чітко розуміють, коли їм брешуть, а з іншого – ненависть до супротивника перевищує раціональність,

– сказав Солонтай.

Також політолог додав, що багато людей, які йдуть на вибори, голосують нераціонально. Також він зауважив, що вибори 2019 року будуть, як і інші, побудовані на почуттях.

До слова, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Згідно з опитуванням, проведеним групою "Рейтинг", Петро Порошенко нині лише третій і його результат складає усього 11,1%. Це майже вдвічі менше за показники Юлії Тимошенко – 20.8%. Володимира Зеленського підтримують 13,4%.