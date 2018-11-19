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      "Не залишаться без відповіді": Путін пригрозив США та натякнув на новітнє озброєння

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      Путін заявив, що не залишить вихід США з угоди про про ліквідацію ракет середньої та малої дальності без відповіді
      Путін заявив, що не залишить вихід США з угоди про про ліквідацію ракет середньої та малої дальності без відповіді / фото з відкритих джерел

      Президент РФ Володимир Путін заявив, що вихід США із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності не залишиться без відповіді. Також Путін додав, що в Росії є нова гіперзвукова зброя, яка здатна пройти будь-яку систему протиракетної оборони.

      Про це інформує ТАСС.

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      За словами Путіна, рішення США про вихід з ДРСМД, "не може залишитися і не залишиться без відповіді" Москви.

      Він підкреслив, що Росія готова вести діалог з американською стороною "щодо цього ключового питання". Він також висловив надію, що США "поставляться до цього з повною відповідальністю".

      Він також заявив, що коли США вийшли з іншої важливої угоди з контролю озброєнь у 2002 році – договору про протиракетну оборону, Росія вжила заходів у відповідь.

      "Так і було зроблено. Тепер у РФ є гіперзвукова зброя, яка здатна долати будь-яку систему протиракетної оборони", – наголосив Путін.

      Нагадаємо, 20 жовтня Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче розірвати з Росією договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. За його словами, саме Кремль порушив умови цієї угоди. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення.

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати і розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії. 

      Теги: Новини США Новини політики Володимир Путін Ядерна енергетика Зброя Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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