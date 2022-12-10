"Утік без ганебного оголошення": Небензя знову покинув Радбез ООН перед виступом України

Росіяни продовжують зазнавати поразок на усіх фронтах. Як безпосередньо на полі бою, так і на дипломатичній арені. Так, представник країни-агресорки Небензя вирішив втекти з Радбезу ООН.

Від'ємну присутність на засіданні постійний представник Росії Василь Небензя зробив перед виступом на Радбезі ООН нашого Сергія Кислиці. Нічого дивного тут немає, адже він чудово розумів, що український представник вщент рознесе російську пропаганду.

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Жалюгідно покинув засідання

На це, звичайно ж, відреагував сам Кислиця. Він у своєму твітері лаконічно написав: "Цього разу Небензя покинув Раду до того, як я взяв слово без ганебного оголошення…".

Зауважимо, що вчинок Небензі 9 грудня не є чимось унікальним. Він регулярно покидає зал засідання ще до того, як зустріч завершиться.

Водночас наголосимо, що це засідання скликали саме на вимогу Росії. Небензя під час нього, у традиційній манері, розсипався заявами з кремлівської методички. Не минулося без згадки про "накачування зброєю київського режиму". Також вкотре пролунали закиди про те, що Україна буцімто "нелегально постачає" озброєння.

Нагадаємо, що відповідну риторику качають упродовж останнього часу. Її мета – скомпрометувати Україну та зробити все для того, щоб міжнародні партнери не надавали нам зброю. Правда, усі ці безглузді заяви не мають жодного підтвердження, тож нашу державу продовжують забезпечувати необхідним, щоб ми могли перемогти у війні, розв'язаній Росією.

Не зміг навіть останнє слово сказати

Непосидючий Небензя покинув засідання завчасно. Він, звичайно ж, трішки послухав виступи представників інших держав. Щоправда, фінальну заяву від країни-агресорки уже озвучував не він. Це за Небензю зробив заступник Дмитро Полянський, сам же постпред уже втік. Саме тоді, коли мав своє слово взяти Кислиця.

Як наголосив постпред України Сергій Кислиця у своєму фейсбуці, Росія продовжує неправильно використовувати Радбез. За його словами, це один з елементів того, що у Кремлі називають "спеціальною військовою операцією".

Він іронічно зауважив, що не здивується, якщо роман Льва Толстого невдовзі отримає оновлену назву – "Спеціальна операція і мир". Адже, наголошує постпред, це теж суміш із вигаданої розповіді, історії та "часто збоченої філософії".

Нагадаємо, що кілька днів тому Небензя теж ганебно втікав з Радбезу. Але під час самого засідання встиг трішки насмітити та не прибрав за собою. Він вкотре озвучував божевільні тези про "неонацизм", а також не гребував спекулювати на темі дітей.