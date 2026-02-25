Небензя на Радбезі ООН заявив, що він українець, і отримав відкоша від представниці України

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца різко відповіла на заяву постпреда Росії при ООН Василя Нєбєнзі. Він заявив про те, що він нібито "українець і росіяни з українцями одна нація".

Виступ Нєбєнзі відбувся під час засідання Ради Безпеки ООН, після чого Беца назвала його слова маніпуляцією та російською пропагандою. Про це повідомляє Укрінформ.

Що сказав Нєбєнзі та як відреагувала Беца?

Під час засідання Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй постійний представник Росії при ООН Василь Нєбєнзя заявив, що формально він є українцем, бо народився в Запоріжжі та має українське походження. Він також сказав, що українці та росіяни "одна нація" і немає різниці між ними.

У відповідь заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца категорично спростувала ці слова.

По-перше, пане Нєбєнзя, ви не українець, і не прикидайтеся ним. По-друге, ми ніколи не були й не будемо однією нацією з Росією,

– сказала Беца.

Вона також наголосила, що заява Нєбєнзі є яскравим прикладом маніпуляції, дезінформації та російської пропаганди. За словами Беци, Україна – демократична, вільна європейська держава, тоді як Росія – диктаторська держава, яка розв’язала агресію, геноцид і вчиняє воєнні злочини.

Ізраїльський міністр також висміяв Небензю в ООН