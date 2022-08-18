Окуповану курортну Кирилівку накрило небесне цунамі

У тимчасово окуповану Кирилівку прийшла негода. Селище атакувало незвичайне метеорологічне явище – небесне цунамі.

За лічені хвилини окупований курорт накрив грозовий комір, який ще називають небесним цунамі. Іноді його довжина може досягати 2 кілометрів.

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Який має вигляд небесне цунамі у Кирилівці

Грозовий комір утворюється на висоті від 100 до 2 тисяч метрів і рухається із середньою швидкістю 50 – 60 кілометрів за годину.

На опублікованих кадрах можна побачити, що цунамі з хмар схоже на велетенську хвилю в небі. Як зазначають фахівці, таке явище не несе жодної небезпеки. Водночас воно має моторошний вигляд.



У Кирилівці побачили незвичайне явище / фото РІА-Мелітополь



У Кирилівці помітили небесне цунамі / фото РІА-Мелітополь



Який вигляд має небесне цунамі / фото РІА-Мелітополь

Україну атакувала негода

Одесу 17 серпня накрила сильна злива. Крім дощу, пішов град. Вулиці позатоплювало. Стихія вирувала на західних та південних околицях регіону. Комунальники посилено працювали, намагаючись ліквідувати наслідки негоди.

16 серпня негода наробила лиха у декількох областях України. Місцева влада подекуди повідомила про підтоплення, перебої з електрикою, а також про падіння дерев. У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що вранці 16 серпня в області було обірвано 30 ліній та відключено 706 трансформаторних підстанцій.

Також внаслідок негоди в Одесі впало 8 дерев та великих гілок. На місці працювали комунальні служби. Також після зливи комунальники чистили вулиці. Крім того, затопило вулиці та дороги в Кропивницькому Кіровоградської області.

До речі, погода в Україні у четвер, 18 серпня, буде теплою, але з великою кількістю опадів. Практично в усіх регіонах нашої країни буде дощ та грози. Відносно сухо буде лише на Чернігівщині. Однак там небо теж буде хмарним протягом всього дня.

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