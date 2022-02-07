Небезпечне явище: рятувальники показали снігові фонтани у Карпатах
Джерело:ДСНС
У Карпатах зафіксували красиве, але вкрай небезпечне явище – снігові фонтани. Воно утворилося внаслідок сильного вітру.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Закарпаття.
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Снігові фонтани явище красиве, але вкрай небезпечне. Адже утворюються вони сильним вітром біля снігових карнизів,
– мовиться у повідомленні.
У горах зараз небезпечно
Окрім цього, рятувальники попередили мандрівників, які мають намір іти в гори, про небезпеку. Водночас у ДСНС вказали, що вдень 7 лютого погодні умови ще більше погіршаться.
За прогнозами синоптиків, значний сніг і мокрий сніг, подекуди посилення вітру до 17 – 22 метри на секунду, хуртовини,
– додали у Державній службі.