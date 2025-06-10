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24 Канал Новини України Під час нічної атаки "Шахеди" розкидали небезпечні вибухові боєприпаси: де їх виявили
10 червня, 17:50
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Під час нічної атаки "Шахеди" розкидали небезпечні вибухові боєприпаси: де їх виявили

Ірина Марціяш
Основні тези
  • На Чернігівщині після атаки БпЛА виявлено небезпечні боєприпаси.
  • Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі.

Російські війська вночі 10 червня вкотре тероризували українські міста дронами. На Прилуччині Чернігівської області після атаки безпілотниками виявлено небезпечні боєприпаси.

Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

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На Чернігівщині після атаки БпЛА виявлено небезпечні боєприпаси

В поліції наголосили, що вибухонебезпечні предмети можуть використовуватись ворожими силами для ураження будь-якого з регіонів країни. 

Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Уважно подивіться на фото – так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети, 
– ідеться в повідомленні.

Поліція Чернігівщини закликає громадян: якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112.


На Прилуччині після атаки БпЛА виявлено небезпечні боєприпаси / Фото Нацполіції 

Правоохоронці розповіли, що вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі. Їхній діаметр близько 5 сантиметрів, а довжина сягає від 35 до 40 сантиметрів.

В поліції наголосили, що обов'язково слід попередити близьких та у випадку виявлення таких боєприпасів – негайно викликати екстрені служби.