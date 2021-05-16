Негода лютуватиме: Україну накриють грози та шквали

В Україну 17 травня прийдуть грози, дощ та шквальний вітер. Про І рівень небезпечності повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуації.

Вдень в південних та центральних областях може випасти навіть град. Потужні пориви вітру можуть сягати швидкості 15 – 20 метрів на секунду.

Цікаво Жителів Запоріжжя налякало незвичне сонце: відео

У Києві теж прогнозують грози

У Києві та Київській області – теж негода. У ДСНС попереджають про грози та жовтий рівень небезпечності.

Метеорологічне попередження про небезпеку оголосили на всій території України. У всіх областях – потенційно загрозливі погодні умови.

Небезпечні погодні умови в Україні / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

У частині областей – підвищена пожежна небезпека

Також у частині регіонів – мовиться про Південь, Центр та частину Сходу, а також північно-західні та західні області – підвищена пожежна небезпека.

Підвищена пожежна небезпека в Україні / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Синоптики пообіцяли значне потепління

Зазначимо, що нещодавно синоптики пообіцяли у травні значне потепління – після різкого похолодання на початку місяця. Повітря має прогрітись до +30 градусів. Проте очікуване весняне тепло прийде зі значними опадами.