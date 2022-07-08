ВМС знешкодили дрейфуючі міни біля узбережжя Одещини

Росіяни продовжують мінувати Чорне море, блокуючи судноплавство та тероризуючи мешканців прибережних територій. 8 липня Військово-морські сили України знешкодили дві дрейфуючі міни окупантів біля узбережжя Одещини.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк. Згодом інформацію підтвердив очільник Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Максим Марченко.

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ВМС ліквідували 2 російські дрейфуючі міни у морі поблизу Одещини

Перше повідомлення про дрейфуючу російську міну з'явилось близько 15:00 8 липня. Її побачили у Дністровському лимані – туди її занесла течія через морську затоку. Наталя Гуменюк підкреслила, що міна дуже небезпечно маневрувала серед опор моста через лиман.

Ще раз море нагадало всім тим, хто не дослухається до наших попереджень і заборон про те, що прибережні води все ж таки небезпечні для використання у якості зони відпочинку. Наразі все узбережжя – це зона оборони,

– наголосила посадовиця.

У Дністровському лимані 8 липня помітили російську міну / Фото "Затока чат"

До слова, другу морську міну помітили на узбережжі Чорного моря також в Одеській області. Обидва небезпечні "подарунки" російських окупантів успішно знешкодили Військово-морські сили України.

Додамо, що очільник Одеської ОВА Максим Марченко також розповів про дві ліквідовані російські міни у Чорному морі та ще раз нагадав про небезпеку і заборону перебування у воді та на пляжах.

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