Небезпека ракетних і бомбових ударів по країні досі є, – Залужний просить не ігнорувати сирени

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що для всієї України залишається небезпека ракетних та бомбових ударів.

Валерій Залужний закликав усіх дотримуватися вимог безпеки під час сигналів тривоги.

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Крім того, він попросив з розумінням ставитися до наявності фортифікаційних споруд, блок-постів і посилених заходів контролю, що мають місце в умовах воєнного стану.

"Прошу також утриматися від оприлюднення в соціальних мережах та медіа публікацій про наслідки ворожих обстрілів в реальному часі, а також інформації про обʼєкти, які можуть стати потенційними цілями для ураження противником", – додав Залужний.

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