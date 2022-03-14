У небі над Києвом загинув військовий льотчик Олександр Мариняк

У бою за Київ загинув військовий льотчик Олександр Мариняк. Російські загарбники збили його вертоліт 8 березня.

Про загибель Мариняка у мережі повідомив його товариш Василь Мулик. Він зазначив, що льотчик звільнився з лав Збройних Сил восени 2021 року. Однак з початком вторгнення Росії він повернувся у бригаду.

Читайте також В Ірпені російські окупанти розстріляли міжнародних журналістів The New York Times

Загинув військовий льотчик Олександр Мариняк

Сів у кабіну своєї улюбленої "двадцятьчетвірки". І гасив моSSкальських покидьків. 8 березня вертоліт підполковника Мариняка під час виконання бойового польоту був збитий під Києвом,

– повідомив Мулик.

Він додав, що весь Екіпаж загинув. Разом з Мариняком за Україну поклав своє життя льотчик-оператор капітан Іван Беззуб.

Льотчика 12 березня поховали у Бродах.

Товариш розповів, що Мариняк літав на "своїй улюбленій "двадцятьчетвірці" у Ліберії та Конго, трощив сєпарню у 2014 році на Сході". Саме він вів за собою ланку Мі-24 над Хрещатиком на параді до Дня Незалежності. Чоловік був закоханий у небо та авіацію. І єдине, що він любив більше – це своїх дітей та дружину.

Інша втрата – У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування: дивіться відео

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким Олександра Мариняка. Світла пам'ять Герою!