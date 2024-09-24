У Сумській області тривають протиповітряні бої. Наші військові вже знищили російський "Шахед".

У Сумській ОВА заявили, що станом на 23:16 наші військові знищують ворожі цілі. Повітряну тривогу в Сумській області оголосили орієнтовно о 21:43 й вона триває станом на 23:24 24 вересня.

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Що відбувається на Сумщині

У небі над Сумщиною йдуть протиповітряні бої. Наші зенітники вже знищили один ворожий "Шахед", який ніс смерть та руйнування на нашу рідну землю,

– заявили в ОВА.

Влада області подякувала військовим за вдалу роботу.

До речі, Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку в Сумській області. Зокрема, військові писали, що:

станом на 23:07 – БпЛА в східній частині Сумської області, курс західний;

станом на 23:10 – пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.

Суспільне повідомило, що орієнтовно о 23:33 та о 23:34 24 вересня в Сумах щонайменше двічі пролунали вибухи.

Варто зауважити, що вночі проти 24 вересня росіяни атакували Україну 81 дроном-камікадзе типу "Шахед". Наші військові збили над Україною 66 "Шахедів". Ще 13 – були локаційно втрачені у кількох регіонах України внаслідок активної протидії Сил оборони.