Над Сумщиною збили 25 ворожих “Шахедів”

В небі над Сумщиною збили 25 ударних дронів типу "Шахед". Ворог атакував цивільну інфраструктуру області.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація станом на ранок 22 жовтня.

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"Сьогодні, 22 жовтня в небі над Сумщиною наші зенітники збили 26 ворожих "Шахедів". Росіяни продовжують обстрілювати Суми", – ідеться у повідомленні.

Під прицілом цивільна та критична інфраструктура

Зранку ворог вдарив по житловому багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. При цьому наслідки атаки уточнюють.

За даними ОВА, внаслідок нічного влучання ворожих безпілотників в житлові будинки приватного сектора обласного центру загинуло 3 людини, зокрема – одна дитина.

Місцева влада наголосила, що атака триває.

Атака на Суми

Зазначимо, що у ніч проти вівторка, 22 жовтня, у Сумах під час повітряної тривоги пролунав вибух. Згодом стало відомо, що російські шахеди поцілили у приватний житловий сектор міста, є загиблі. Ближче до ранку в Сумах пролунала ще одна серія вибухів.