У небі над Сумщиною знищили російську балістичну ракету, 2 БпЛА та гелікоптер

Впродовж дня, 6 серпня, ворог безперервно обстрілював Сумську області. Наразі в ОВА розкрили, що вдалося збити оборонцям неба.

Перед тим у Повітряних силах майже чи не щогодини писали про загрозу для міста області.

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Що збили над Сумщиною

Сьогодні, 6 серпня у небі над Сумщиною підрозділами сил оборони та безпеки було знищено ворожу балістичну ракету, 2 БпЛА та один гелікоптер,

– повідомили в обласній військовій адміністрації.

Там також висловили вдячність нашим оборонцям неба.

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Раніше начальник МВА Дрозденко повідомляв про роботу протиповітряної оборони у регіоні. В ОВА писали, що внаслідок ракетної атаки було пошкодження інфраструктури, на місці працювали необхідні служби.

Зауважимо, що протягом цілого дня росіяни також активно обстрілювали територію Сумської області керованими авіаційними бомбами. Детальну інформацію про обстріли Сум сьогодні та області читайте за посиланням.