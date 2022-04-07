У небі над Запоріжжям сили ППО збили три ворожі ракети

Остання доба для мешканців Запоріжжя була неспокійною. Зокрема вночі лунали вибухи. Тепер же стало відомо, що силам ППО у ніч проти 7 квітня вдалося збити три ворожі ракети.

Про це розповів секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він підкреслив, що в ніч проти 7 квітня гарно попрацювали ППО Сил оборони Запорізького краю.

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Сили ППО допомогли уникнути жертв і постраждалих

За попередньою інформацією вони знищили три крилаті ракети над містом. Тому панікувати не потрібно,

– підкреслив він.

Куртєв додав, що відмінна робота сил ППО допомогла уникнути жертв і постраждалих у цю ніч.

Водночас Куртєв нагадав, що сигнали повітряної тривоги не звучать просто так. Тож необхідно відразу ж вирушати до сховища, щойно ви почули сповіщення про повітряну небезпеку. Це може врятувати вам життя.

Він подякував тим, хто почув вибухи, але не розповсюджував інформацію про це. Містян він назвав дуже відповідальними людьми.

Зауважимо, що за минулу добу ЗСУ на Запоріжжі знищили 12 окупантів, 1 танк, 4 бойові броньовані машини, 1 реактивну систему залпового вогню, а також 1 автомобіль.

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