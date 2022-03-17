Небо над Харковом затягнуло чорним димом: все через постійні обстріли
17 березня 2022 , 18:01Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Харьков LIVE
Ворожі війська продовжують бомбардувати Харків та область. Окупантів не зупиняють ні житлові квартали, ні приватні будинки на околицях.
Внаслідок обстрілів виникають потужні пожежі. Повідомляється, що за минулу добу рятувальники ліквідували понад 40 пожеж, а також розбирали завали зруйнованих будинків.
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Через постійні обстріли та як наслідок – загоряння, небо Харкова затягнулося чорним димом. Підтвердження опублікували очевидці.
Небо над Харковом затягнуло чорним димом: моторошні кадриНагадаємо, що раніше ДСНС повідомила, що з початку війни у Харкові загарбники цинічно вбили понад 500 мирних мешканців, 88 з них рятувальниками довелось діставати з-під завалів.
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