Чому небо над Києвом надвечір червоніє: метеорологи розповіли

Кияни у соцмережах вже не вперше поширюють фото "палаючого" неба над Києвом. Метеорологи Укргідрометцентру пояснили причину цього явища.

Фахівці кажуть, що таке забарвлення неба спричинене холодним повітрям та певним вмістом вологи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Що спричиняє червоне забарвлення неба над Києвом

Метеорологи пояснюють, що взимку повітря зазвичай є холоднішим та чистішим через менший вміст вологи. Внаслідок цього червоні відтінки стають яскравішими, адже пил і водяна пара менше впливають на розсіювання.

На морозі в атмосфері можуть утворюватися мікроскопічні кристали льоду. Вони заломлюють та розсіюють сонячне світло, що також посилює червоні та помаранчеві тони,

– додають в Укргідрометцентрі.

Окрім цього, холодне повітря має вищу щільність, що впливає на заломлення світла та створює додаткові умови для підсилення червоних кольорів у призахідному небі.

Зважаючи на це, взимку червоне небо на заході виглядає яскравішим через поєднання чистішої атмосфери, кристалів льоду та фізичних властивостей світла.