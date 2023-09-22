Небо над Кримом більше не належить окупантам

Події останнього місяця яскраво демонструють, що російські окупанти втратили контроль над повітряним простором тимчасово окупованого Криму. Знищення С-400 на мисі Тарханкут, в Євпаторії, вибухи у Севастополі, Саках...

Крим для нас як на долоні

Російські окупанти не контролюють небо над Кримом, і це очевидно. Хоча шлях до цього був складний і довгий.

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Так, думаю, вже не всі пам'ятають як навесні 2022 року, в Криму почали з'являтися перші НЛО, на які шалено реагували російські засоби ППО.

З 2022 року ми з вами спостерігали за дивними інцидентами в Криму. Здебільшого, коли до повітряного простору окупованого Криму залітав якийсь об'єкт і його збивала російська ППО. Здавалося б, був приємний сам факт усвідомлення того, що щось залітало і турбувало окупантів, але наслідки цих польотів були набагато цікавішими.

За минулі місяці завдяки таким об'єктам, що залітали до повітряного простору Криму, вдавалося не тільки іноді підривати склади БК та бази ПММ, а й регулярно розкривати ППО, формувати карти розміщення та переміщення ешелону ППО окупантів.

І зараз саме завдяки їм слабкі місця ППО окупантів добре відомі.

Тимчасово окупований Крим станом на сьогодні як на долоні. Жодне посилення та насичення його додатковими засобами ППО не допоможуть. Його мілітаризували бездумно і під цією безглуздою і неефективною вагою він тоне і тягне за собою окупантів.

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Фактично, як у Чорному морі для російської чорноморської флотилії немає більше безпечного місця, так само для російських окупантів немає безпечних місць у самому Криму. Адже як би далеко і глибоко вони не були від адмінкордону з материком, врятувати їх від прильоту ніщо не зможе.