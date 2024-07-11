У небо злетіли 2 ворожі МіГ-31К: по всій країні оголошено повітряну тривогу

По всій Україні вдень 11 липня пролунав сигнал повітряної тривоги. Причиною цього став зліт ворожих МіГ-31К.

Цей літак окупантів є носієм гіперзвукової ракети типу "Кинджал". 24 Канал закликає жителів всіх областей України прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

Повітряну тривогу по всій країні оголосили приблизно о 15:30. Повітряні сили згодом повідомили, що це було через ворожі повітряні судна.

Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!

– написали військові.

Моніторингові телеграм-канали зазначили, що два літаки з аеродрому "Саваслейка" прямують у бік українських кордонів. Однак наголосили, що ймовірність пусків ворожих ракет – низька.

Моніторингові телеграм-канали також писали про наявність ворожого розвідувального дрона над територією Полтавської області. Громадян закликали перебувати в укриттях до закінчення тривоги.

Варто зазначити, що російський МіГ-31К є потенційною загрозою для нашої держави через його здатність переносити гіперзвукову ракету типу "Кинджал", що може оминати українські системи ППО. Цими ракетами країна-агресорка неодноразово обстрілювала нашу державу.

Крім того, присутність поблизу МіГ-31К винищувачів Су-30СМ, здатних нести крилаті ракети, посилює острахи щодо можливої ракетної небезпеки, пов'язані з цим літаком.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Зльоти бортів МіГ-31К також можуть здійснюватись для передислокації, тренувальних польотів, випробувань тощо. Через це тривога оголошується по всіх областях нашої держави.

Тому Повітряні сили зобов'язанні реагувати на такі потенційні загрози, навіть коли ворожі борти розташовані на відстані декількох областей Росії від держкордону України.