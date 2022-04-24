Недалекоглядні, – МЗС про слова австрійського дипломата щодо членства України в ЄС

МЗС України оперативно відреагувало на висловлювання глави австрійського зовнішньо політичного відомства. Він виступив проти членства України в ЄС.

МЗС України розчароване такою заявою. Наші дипломати наголошують, що такі заяви не відповідають інтересам об'єднаної Європи, передає 24 канал.

До теми У МЗС Австрії виступили проти членства України в ЄС

Вважаємо їх стратегічно недалекоглядними. Такі висловлювання також ігнорують той факт, що переважна більшість населення країн-засновників ЄС підтримує членство України,

– кажуть в МЗС.

Українське відомство також пригадало слова міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Адже той відзначав, що український народ платить занадто високу ціну за помилки багатьох європейських урядів.

Заважати членству України в ЄС означає потуирати Путіну

У МЗС наголосили: те, що Європа необ'єктивно сприймала реальність вже призвело до її політичного та економічного послаблення. Росія ж через це змогла підірвати стабільність в ЄС та втілювати гібридну агресію проти європейських країн.

"Схоже, нинішньої війни, жертв та руйнувань їм замало. Продовжувати під різними приводами відкладати в часі членство України в ЄС або шукати йому альтернативу означає потурати агресивним планам Путіна та гальмувати зміцнення Євросоюзу шляхом долучення можливостей України", – мовиться у повідомленні.

МЗС наполягає, що Україна має всі підстави вимагати об'єктивного визнання її заслуг та стратегічної ролі для ЄС. Завдяки незламній волі та сміливості нашого президента та українського народу Європа може сьогодні жити в мирі. Адже наша держава стала форпостом захисту безпеки ЄС, європейської свободи та європейських цінностей.

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