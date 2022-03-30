"Недорозвідники": розвідка опублікувала імена окупантів, що скоюють воєнні злочини
30 березня 2022 , 15:14Читать новость на русском
Джерело:ГУР Міноборони
Українська розвідка здобула новий список російських військовослужбовців, що скоюють воєнні злочини проти нашого народу.
Показали перелік військових із 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ. Він розміщений у Дагестані.
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Недорозвідники, ми все знаємо про вас!
– наголосили в Міноборони.
Окупантам пообіцяли, що ніякий "центр" вас не підготує до гніву, який чекає їх не тільки від підрозділу, а й від усього народу України.
Повний список можна переглянути за посиланням.
Цікаво – Дружина окупанта радить йому, що вкрасти в Україні: