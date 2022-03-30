"Недорозвідники": розвідка опублікувала імена окупантів, що скоюють воєнні злочини

Українська розвідка здобула новий список російських військовослужбовців, що скоюють воєнні злочини проти нашого народу.

Показали перелік військових із 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ. Він розміщений у Дагестані.

До теми Розвідка опублікувала новий список воєнних злочинців: відомі імена гвардійців з Брянська

Недорозвідники, ми все знаємо про вас!

– наголосили в Міноборони.

Окупантам пообіцяли, що ніякий "центр" вас не підготує до гніву, який чекає їх не тільки від підрозділу, а й від усього народу України.

Повний список можна переглянути за посиланням.

Цікаво – Дружина окупанта радить йому, що вкрасти в Україні: