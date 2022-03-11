Недостатня реакція світу на окупацію Криму призвела до нинішньої агресії Росії, — Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Криму призвела до нинішньої війни. Тобто до нападу Росії на Україну.

Відповідну заяву політик зробив під час церемонії відкриття Анталійського дипломатичного форуму. Це трапилось 11 березня – на 16 день війни, яку Росія почала проти України.

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Недостатня реакція світу призвела до війни, яку почала Росія

Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи зіткнулися б ми із сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчав про окупацію Криму, зараз вже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу і недійсна в іншій частині?

– заявив Ердоган.

Президент поставив риторичне питання, мовляв, що це за світ. І додав: на жаль, міжнародне співтовариство не виявило потрібної чутливості, не надало необхідної підтримки, щоб усунути несправедливість.

Ердоган пояснив, що вважає – нинішньої війни Росії проти України можна було уникнути, якби дипломатичні інструменти застосовували дієвіше.

"Україна залишилася одна у своїй справедливій боротьбі. Сьогодні ми стикаємося з руйнівними і болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатичним шляхом, якщо вчасно проявити сильну волю", – сказав президент Туреччини.

Політик пояснив, – коли бачить, як мирні жителі залишають свої домівки, діти, сповнені страху та тривоги, міста в руїнах, невинні гинуть, то смуток зростає в геометричній прогресії.

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