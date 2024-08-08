У Міненерго пригрозили регіонам, які порушували графіки відключень світла

Міністр енергетики України Герман Галущенко висловився про регіони, які порушували графіки відключень світла. Глава Міненерго зазначив, що ці області будуть притягнені до відповідальності.

Під час брифінгу у Миколаєві міністр згадав, зокрема, про порушення цих норм у Житомирській області. Там не виконували команди на обмеження електроенергії для споживачів.

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Що чекає на регіони, які не обмежували світло для споживачів

Галущенко зазначив, що під час дії графіків відключень світла деякі регіони України не виконували команди диспетчера на обмеження. Тому зараз по них будуть зроблені юридичні висновки.

Зокрема, Держенергонагляд перевірив Житомир і встановив там такі порушення. Ситуація погіршується ще й тим, що перевіряльників не допускали на об'єкт,

– наголосив глава Міненерго.

Міністр зазначив, що подібні дії неприпустимі й у мирний період, але особливо під час війни. За словами Германа Галущенка, для всіх областей має діяти принцип справедливості, як це було у 2022 – 2023 роках, і не повинно бути так, що "одні сидять без світла по 16 годин, а інші тільки по дві чи чотири".

"У нас єдина енергосистема, і вона розподіляє дефіцит електрики рівномірно по всіх областях. Так, є певні моменти, пов'язані з наявністю більшої чи меншої кількості об’єктів критичної інфраструктури або промисловості, але це суттєво не впливає на ситуацію", – зауважив він.

До слова, заступник міністра енергетики України Микола Колісник раніше повідомляв, що Державна інспекція енергетичного нагляду вже провела перевірки щодо справедливого розподілу світла та виявила найбільше порушень у Дніпропетровській і Житомирській областях.

Колісник зазначав, що в Житомирській області працівники обленерго перешкоджали встановленню факту порушення, тобто не допускали Держенергонагляд до щитів. А у Дніпропетровській області в декілька разів збільшили терміни застосування графіків погодинних відключень та кількість черг.