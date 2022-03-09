На неформальному саміті ЄС обговорить війну Росії проти України та її наслідки

Війна, яку Росія веде проти України, як і її наслідки, обговорять лідери Європейського Союзу, які зберуться на неформальний саміт 10 та 11 березня у Франції.

Про це йдеться у запрошенні до глав держав і урядів країн-членів ЄС, відправленого президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

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У листі зазначено, що Росія повернула війну в Європу. Ця неспровокована і необґрунтована військова агресія проти України грубо порушує міжнародне право і підриває європейську безпеку.

Росія завдає невимовних страждань українському населенню. Ми віддаємо належне народу України за мужність, виявлену при захисті своєї країни. Разом з Україною ми стоїмо на боці свободи та демократії. Україна – частина нашої європейської сім'ї,

– йдеться у листі.

Мішель констатував, що у відповідь на агресію Росії Європейський Союз продемонстрував єдність та силу, зокрема, ввели проти РФ найсуворіші санкції, які будь-коли приймалися. ЄС та його держави-члени надають гуманітарну, фінансову та матеріальну підтримку Україні.

У зв'язку з цим президент Європейської ради запропонував обговорити три конкретні питання:

зміцнення оборонного потенціалу ЄС,

зниження енергетичної залежності, зокрема, від російського газу, нафти та вугілля,

створення більш надійної економічної бази.

Зустріч розпочнеться 10 березня о 17:30. "Наша мета першого дня – зосередитися на ситуації в Україні, а також на обороні та енергетиці", – деталізував Мішель.