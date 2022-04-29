Негативне ставлення до Путіна досягає свого апогею серед українців

Майже всі українці ненавидять Путіна, який розпочав війну в нашій країні. Негативне ставлення до нього сягнуло свого апогею.

Провели опитування, в якому з'ясували, що негативно до Путіна ставляться 98% українців.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко теж далеко не втік. Негативне ставлення до нього сягає 96%.

До яких міжнародних лідерів українці прихильні

Лідером серед прихильності українців є президент Польщі Анджей Дуда. Позитивно його оцінюють 92% українців. Далі йде прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон – 87% та президент США Джо Байден – 86%.

До слова, погіршилось ставлення до канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Що треба знати про опитування

Його провела соціологічна група "Рейтинг" протягом 26 квітня 2022 року.

Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів.

Метод опитування: CATI. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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