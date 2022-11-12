У більшості областей України була тривога: на Черкащині спрацювала ППО

Наприкінці дня 12 листопада в Україні вкотре почали лунати сирени. Повітряну тривогу оголосили в більшості областей.

В жодному разі не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже росіяни часто свідомо б'ють по житлових районах, аби викликати паніку в мирного населення.

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В Україні лунали сирени

Через чергову загрозу ворожого обстрілу приблизно о 23:26 в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени лунали у:

Житомирській області;

Київській області;

Вінницькій області;

Чернігівській області;

Сумській області;

Полтавській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області,

Херсонській області;

Миколаївській області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Однак її оголосили аж 222 дні тому – 4 квітня.

Окупанти можуть випустити ракети

Під час повітряної тривоги вкрай важливо перебувати в укритті. Однак якщо його поруч немає, у ДСНС рекомендують користуватися правилом "двох стін". Для цього потрібно піти в кімнату без вікон всередині будинку чи квартири та перебувати біля опорної стіни.

За інформацією телеграм-каналу monitor, була ймовірність запуску:

ракет стратегічною авіацією в режимі радіомовчання;

надзвукових ракет тактичною авіацією.

Пройдіть в укриття, якщо у вашій області оголошено тривогу,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо, декілька ворожих Ту-22м3 вилетіли з Шайківки – військового аеродрому, що розташований на заході Калузької області Росії.

У них на озброєнні можуть бути ракети Х-22. Однак загарбники також могли б зробити цей виліт для залякування.

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На Черкащині чули вибухи

За інформацією Суспільне, у Черкаській області чули вибухи. Вони пролунали приблизно через 20 хвилин після сирен.

За словами мирних жителів, вибухів було щонайменше 2. На той час було невідомо, чи це трапилися "прильоти", чи звуки були роботою систем протиповітряної оборони.

О 00:17 голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець розповів, що влучань таки не було.

"На Черкащині під час крайньої тривоги спрацювала ППО. Слава ЗСУ! Спокійної нам ночі!" – зазначив голова ОВА.

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Приблизно о 23:55 повідомили про відбій повітряної тривоги в усіх областях, окрім Херсонської, Миколаївської та Луганської, а також Нікопольського району Дніпропетровщини.