Можливі запуски ракет з Каспію: по всій Україні оголосили тривогу
9 березня 2023, 01:02Читать новость на русском
У багатьох областях України у ніч на 9 березня оголосили повітряну тривогу. Людей просять негайно йти в укриття цивільного захисту.
Перебувати у місці безпеки потрібно, доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя, нагадує 24 Канал.
Зверніть увагу ЗСУ відтіснили ворога від Бахмута і створили "чорну діру": військове зведення від СвітанаСтаном на 02:42 повітряну тривогу оголосили по всій Україні. Українців попередили, що 10х Ту-95 перебувають у зоні Каспію. Станом на 01:24 можливі пуски ракет. Людей просять бути обережними та довіряти лише інформації з офіційних джерел. Близько 02:05 у Київській ОВА заявили про загрозу повітряної атаки. Захисники українського неба – напоготові. Раніше в ОК "Південь" заявили, що Росія наразі поставила масовані терористичні атаки "на паузу". Водночас загроза ударів залишається дуже великою. У березні країна-терористка продовжувала проводити повітряну розвідку. Окрім того, окупанти активно шукають нову тактику підвищення результативності застосування ракетних ударів. Тим часом у Повітряних силах ЗСУ попереджували: російські загарбники накопичують сили для нової атаки. Готовність українців має бути 24 на 7: ворог може завдавати удари по тих цілях, які обере для себе. Загарбники "збавили оберти", бо мають обмеження у виробництвах зброї. Зокрема, через санкції, які накладають на країну-терористку цивілізовані держави. Водночас окупанти ще мають старі радянські ракети Х-22, С-300. Кирило Буданов раніше заявляв, що щоразу час між масованими ракетними обстрілами збільшується, а кількість ракет, які випускає країна-терористка, – зменшується. Запаси ворога – фактично "на нулі".