Можливі запуски ракет з Каспію: по всій Україні оголосили тривогу

У багатьох областях України у ніч на 9 березня оголосили повітряну тривогу. Людей просять негайно йти в укриття цивільного захисту.

Перебувати у місці безпеки потрібно, доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом. Воно рятує життя, нагадує 24 Канал.

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