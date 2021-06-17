На Південь і Схід сунуть грози та шквали: коли очікують негоду

Попри потепління та сонячну погоду на більшості територій, у південній та східній частинах країни 17 та 18 червня очікують негоду. Там прогнозують дощі, грози та шквальний вітер.

Літо набирає все більше обертів, однак опади поки не залишили всю територію України.

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Негода 17 – 18 червня

Синоптики попереджають про дощі та грози вдень 17 червня у південних та східних регіонах. Найактивніше литиме в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях. В окремих районах там очікують град та шквальний вітер, який розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.

У зв'язку з цим, синоптики оголосили на Півдні та Сході І рівень небезпечності – жовтий.

Опади з південної та східної частини України не відступлять і 18 червня. Там і надалі прогнозують дощі, грози та шквали. Штормове попередження продовжить діяти.



Південь та Схід накриє негода / Скриншот з Укргідрометцентру

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