Снігова буря на Балканах: без світла залишились сотні тисяч людей

На Балканах внаслідок сильних снігопадів та поривів вітру знеструмлені десятки тисяч будинків в кількох країнах. Окрім цього, негода спричинила проблеми з транспортним сполученням.

Буревії охопили Боснію, Хорватію, Словенію, Сербію, Косово, Чорногорію та Північну Македонію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Euronews.

Дивіться також Сильні морози та снігопади чи знову аномальне тепло: якою буде погода у січні

Які наслідки спричинила негода

Внаслідок того, що основні дороги замело, у країнах регіону оголосили попередження про небезпеку. Зокрема, у Боснії, Сербії та Хорватії влада заборонила рух важкого транспорту та обмежила рух на засніжених дорогах.

Лише у Боснії знеструмлено близько 150 тисяч будинків через пошкодження ліній електропередачі, що призвело до порушення тепло- і водопостачання.

Негода у Боснії / Фото Associated Press

Найбільше від негоди постраждали північно-західні та західні райони країни: жителі залишилися без питної води, а школи не працюють вже другий день. Окрім цього, на заході Боснії у снігових заметах десятки автомобілів застрягли на 10 годин.

Місто Дрвар, що розташоване на північному-заході країни, практично "відрізане від світу". Там замело дороги та шосе, а також припинено залізничне сполучення. Міська влада оголосила надзвичайний стан.

Натомість у Хорватії, як повідомляє Reuters, зі снігових заметів у центральній частині регіону Лука вдалося врятувати 48 осіб. Окрім цього, там також закрито автомагістралі.