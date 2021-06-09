Негода на Буковині: блискавка влучила у лікарню, злива прорвала дах офісу

У Чернівецькій області протягом 9 червня йшли сильні дощі, подекуди з градом. Негода за кілька годин наробила лиха: затопила міські вулиці, побила градом городи, а блискавки влучили у дерево і дах дитячої лікарні.

Потужні дощі та грози накривають Буковину протягом останнього тижня. У середу в області посипався град розміром із горошину.

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Негода на Буковині: руйнівні наслідки

Протягом 9 червня дощ був настільки потужним, що вулиці у Чернівцях затопило. У місті в полоні води опинився автовокзал. Зливні мережі виявилися не готовими до такої негоди.

Через зливу в офісі прорвало дах

У Чернівцях в офісі однієї з приватних компаній через сильну зливу прорвало дах. Після цього вода затопила все приміщення. Як розповіли в офісі фірми місцевому виданню molbuk, приміщення повністю затопило: і товари з дерева, який продавали в офісі, і техніку.

В офісі через зливу прорвало дах: дивіться відео

Блискавка влучила у дах лікарні

Того ж дня пообіді у дах дитячої лікарні у Чернівцях влучила блискавка. Розряд влучив у шпиль башти історичної будівлі і пошкодив черепицю.



У дах дитячої лікарні у Чернівцях влучила блискавка / Фото з promin.cv.ua

Завдяки тому, що дах вчасно обробили розчином протипожежного захисту, спалаху конструкцій вдалося запобігти. На щастя, потерпілих немає.

В іншому районі міста блискавка влучила у дерево, розполовинивши стовбур.

Град побив городи

Сильний град випав у районах Чернівців Роша і Клокучка. Ним засипало городи і поламало молоді дерева.