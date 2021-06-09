Негода на Буковині: блискавка влучила у лікарню, злива прорвала дах офісу

У Чернівецькій області протягом 9 червня йшли сильні дощі, подекуди з градом. Негода за кілька годин наробила лиха: затопила міські вулиці, побила градом городи, а блискавки влучили у дерево і дах дитячої лікарні.
Потужні дощі та грози накривають Буковину протягом останнього тижня. У середу в області посипався град розміром із горошину.
Тим часом У Дніпрі знову помітили гігантський смерч: вражаюче відео
Негода на Буковині: руйнівні наслідки
Протягом 9 червня дощ був настільки потужним, що вулиці у Чернівцях затопило. У місті в полоні води опинився автовокзал. Зливні мережі виявилися не готовими до такої негоди.
- Через зливу в офісі прорвало дах
У Чернівцях в офісі однієї з приватних компаній через сильну зливу прорвало дах. Після цього вода затопила все приміщення. Як розповіли в офісі фірми місцевому виданню molbuk, приміщення повністю затопило: і товари з дерева, який продавали в офісі, і техніку.
В офісі через зливу прорвало дах: дивіться відео
- Блискавка влучила у дах лікарні
Того ж дня пообіді у дах дитячої лікарні у Чернівцях влучила блискавка. Розряд влучив у шпиль башти історичної будівлі і пошкодив черепицю.
У дах дитячої лікарні у Чернівцях влучила блискавка / Фото з promin.cv.ua
Завдяки тому, що дах вчасно обробили розчином протипожежного захисту, спалаху конструкцій вдалося запобігти. На щастя, потерпілих немає.
В іншому районі міста блискавка влучила у дерево, розполовинивши стовбур.
- Град побив городи
Сильний град випав у районах Чернівців Роша і Клокучка. Ним засипало городи і поламало молоді дерева.Зверніть увагу! Зливи з грозами продовжаться і протягом 10 червня. Синоптики прогнозують у Чернівецькій області сильні дощі вдень і вночі.