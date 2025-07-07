На Буковині знеструмлено 2 підстанції внаслідок грози та буревію

У Чернівецькій області 7 липня понад 32 тисячі споживачів залишилися без електропостачання. Внаслідок грози та буревію частково знеструмлено низку населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на АТ Чернівціобленерго та очільника Чернівецької ОДА Руслана Запаранюка.

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В обласній державній адміністрації повідомили про знеструмлення 2 підстанцій 110 кіловольтів через пошкодження декількох високовольтних опор.

За оперативною інформацією Чернівціобленерго, без електропостачання залишилися 32 114 споживачів, зокрема, 29 786 Чернівецького РЕМ та 2 328 Кіцманського РЕМ.

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Частково знеструмлено населені пункти:

Чагор,

Молодія,

Валя Кузмін,

місто Чернівці.

Відомо, що частину споживачів у місті Чернівці вже заживлено.

Своєю чергою, відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі, а повне відновлення електропостачання відбудеться орієнтовно до 21:00 години.

У Чернівціобленерго наголосили, що станом на зараз залишаються знеструмленими дві підстанції високої напруги, які забезпечують електропостачання мікрорайонів Роша, Садгора, Майдан, а також частини Сторожинецької громади.

В окремих громадах Чернівецького району повалено дерева та ускладнено рух проїжджими частинами,

– підкреслив Запаранюк.

Аварійні бригади продовжують інтенсивну роботу з локалізації пошкоджень та поступового відновлення електропостачання.