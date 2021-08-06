Повалені дерева та заблоковані дороги: Буковиною пронеслась негода

Чернівецька область 5 серпня постраждала від удару стихії. Регіон накрили зливи та шквальні пориви вітру. З наслідками негоди борються рятувальники.

Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелось кілька разів розпилювати дерева. Їх повалили потужні пориви вітру.

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Повалені дерева заблокували автошляхи

Так дерево упало на проїжджу частину в селі Оршівці Неполоковецької ТГ. Об'їхати його було неможливо, отож рятувальники розпиляли та прибрали стовбур та гілля.

Повалені дерева також були на дорогах у селах П'ядиківці, Берегомет, а також місті Сторожинець.

В одному з сіл дерево упало на літню кухню

Не пощастило і господарю приватної садиби у селі Веречанка Чернівецького району. Дерево повалилось на покрівлю літньої кухні. Без допомоги рятувальників не обійшлись.

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Без електропостачання залишилось 400 населених пунктів

Зазначимо, що погані погодні умови зачепили більшість областей України. В результаті без електропостачання залишились 400 населених пунктів у 8 областях. Місцями навіть підтопило господарські будівлі та житлові будинки.