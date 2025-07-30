У середу, 30 липня, Київ охопила сильна негода. Вулиці та тротуари столиці знову пішли під воду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

Дивіться також Коли припиняться дощі та грози в Україні

Що відомо про негоду у Києві сьогодні?

Так, 30 липня у Києві та області оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Синоптики попередили про значний дощ та грозу у столичному регіоні.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зрештою так і сталося: вже зранку сильний дощ вдарив по Києву, внаслідок чого у столиці значно піднявся рівень води. Вулиці міста знову затопило, через що водії вимушені рухатися ледь не вплав.

Вода топить Київ: дивіться відео

Щобільше, місцями прямо посеред вулиці пробиваються фонтани брудної води. А стрімкі потоки води здатні збити з ніг навіть людину.

Вода змиває все на своєму шляху: дивіться відео

Прямо з дороги пробиваються фонтани: дивіться відео

Через зливу місто, очікувано, скували затори. Проте на труднощі натрапили не лише водії автомобілів, а й ті, хто зазвичай користується громадським транспортом. Через негоду у Києві затримуються такі рейси:

тролейбуси № 17, 19 на перетині вулиці Єреванська та вулиці Воробйова

тролейбуси № 22к, 27, 30, 42 на перетині вулиці Гетьмана та вулиці Борщагівська.

тролейбуси № 27, 30, 31 по вулиці Олени Теліги.

Дороги Києва перетворилися на річки: дивіться відео