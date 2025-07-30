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24 Канал Новини України Київ знову затопило: через зливу дороги пішли під воду, місто скували затори
30 липня, 13:11
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Київ знову затопило: через зливу дороги пішли під воду, місто скували затори

Дмитро Усик
Основні тези
  • 30 липня Київ затопила сильна злива, що призвела до підвищення рівня води на вулицях, ускладнюючи рух транспорту.
  • Вода на деяких вулицях утворює фонтани брудної води, і стрімкі потоки можуть збити з ніг людину.
  • Через негоду затримуються рейси тролейбусів, зокрема № 17, 19, 22к, 27, 30, 31 та 42, що спричинило затори в місті.

У середу, 30 липня, Київ охопила сильна негода. Вулиці та тротуари столиці знову пішли під воду.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.

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Що відомо про негоду у Києві сьогодні?

Так, 30 липня у Києві та області оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Синоптики попередили про значний дощ та грозу у столичному регіоні.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту, 
– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зрештою так і сталося: вже зранку сильний дощ вдарив по Києву, внаслідок чого у столиці значно піднявся рівень води. Вулиці міста знову затопило, через що водії вимушені рухатися ледь не вплав. 

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Щобільше, місцями прямо посеред вулиці пробиваються фонтани брудної води. А стрімкі потоки води здатні збити з ніг навіть людину.

Вода змиває все на своєму шляху: дивіться відео

Прямо з дороги пробиваються фонтани: дивіться відео

Через зливу місто, очікувано, скували затори. Проте на труднощі натрапили не лише водії автомобілів, а й ті, хто зазвичай користується громадським транспортом. Через негоду у Києві затримуються такі рейси:

  • тролейбуси № 17, 19 на перетині вулиці Єреванська та вулиці Воробйова
  • тролейбуси  № 22к, 27, 30, 42 на перетині вулиці Гетьмана  та вулиці Борщагівська.
  • тролейбуси № 27, 30, 31 по вулиці Олени Теліги.

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