Негода накриє Київ та область: як довго лютуватиме сильний вітер

У Києві та області очікується шквальний вітер. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Штормове попередження у Києві й області

Жителів Києва та області попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Очікуються пориви 15 – 18 метрів на секунду до кінця доби 18 січня та вночі 19 січня. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте обережні та уважні!

– наголосили в ДСНС.

До речі, синоптики прогнозували, що в неділю на території Київщини та столиці буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура від +2 до -3 градусів, вдень +1 – +6. У Києві вночі близько 0 градусів, вдень +3 – +5.

У Києві та області буде шквальний вітер / Інфографіка Укргідрометцентру