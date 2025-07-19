Одну з областей України накриє гроза: де та коли очікується негода

Для однієї з областей України оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища по території регіону, там пройде гроза.

Застереження стосується Києва та області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Дивіться також У Карпатах вирує негода: туристам радять утриматися від походів

Про що попереджають синоптики?

Згідно з оприлюдненою інформацією, на території Київської області впродовж ночі суботи, 19 липня, очікується гроза. Через це для регіону оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Негода може призвести до негативних наслідків.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств,

– ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Чернівцях випали сильні дощі. Внаслідок негоди були підтоплення на вулиці Заводській, Головній, Федьковича, також у парку Шевченка. Сильні опади перевантажили каналізаційні та дренажні системи.

Також нещодавно негода накрила Прикарпаття. Через проливний дощ підтопило дорогу у Гриняві Верховинського району, що в Івано-Франківській області. Тоді без транспортного сполучення залишилися 3 населених пункти.