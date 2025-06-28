У Києві та області очікується негода: оголошено І рівень небезпеки

На території Київської області та в самому Києві очікується вітряна погода 28 та 29 червня. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Через це у регіоні оголошено І (жовтий) рівень небезпеки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Негода у Києві та області

Синоптики попереджають про посилення вітру до кінця доби 28 червня до впродовж 29 червня. Пориви вітру сягатимуть від 15 до 18 метрів за секунду.

Також служби наголошують, що про через сильний вітер можливі ускладнення в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також обмеження для транспорту.

Жителям рекомендують зачиняти вікна, бути обережними поблизу дерев, рекламних щитів та не паркувати автівки біля них.

Загалом на 28 червня синоптики прогнозували дощі у деяких регіонах України. Значні опади варто очікувати на сході та південному сході.

Про шквали вітру вже попереджали у Львові, Вінниці та Житомирі. Температура повітря вдень в українських містах становитиме від +19 до +28 градусів тепла.