Сильний снігопад затягнеться на добу: киян попередили про негоду

Зима відчувається все сильніше, й все більше міст засипає снігом. Очікується негода й у столиці України.

За прогнозами синоптиків, у Києві буде йти сильний снігопад у ночі та увесь день 29 листопада. Попередили про це й у мерії столиці.

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Перший рівень небезпеки

Щоб усунути наслідки непогоди, на постійному чергуванні перебувають усі 525 одиниць техніки. Однак влада міста зазначила, що саме від інтенсивності опадів залежатиме кількість задіяного транспорту.

Зазначимо, що в Укргідрометцентрі також попередили й про сильний туман, видимість при якому становитиме 200–500 метрів. Через такі погодні умови негоді присвоїли перший, жовтий, рівень небезпеки.

Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях,

– підкреслили в Укргідрометцентрі.

Не сідайте за кермо за можливості

Через такі погодні умови у Києві закликали водіїв не сідати при нагоді за кермо під час снігопадів. Окрім безпеки це дозволить й уникнути заторів на дорогах, адже, як підкреслили в КМДА, в них стоїть і снігоприбиральна техніка.

Також не рекомендують паркувати автомобілі по обидва боки вулиць та доріг. Це може заважати проїзду спецтехніки та автомобілів екстрених служб.

Обережними в таких погодних умовах необхідно бути й пішоходам. Зокрема у темну пору доби варто носити одяг зі світловідбиваючими елементами, щоб водії могли вчасно побачити та зреагувати.

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